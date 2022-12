Para Meriton, Peter Lim nunca tiene la culpa

Es verdad que el Valencia ha cambiado las formas y que han aceptado que los años de Anil han excedido cualquier límite de vejación al socio, pero ayer Meriton no tuvo el valor suficiente para pedir disculpas y ser autocrítico con su gestión del club a todos los niveles. Ayer no reconocieron sus errores. Al revés. Le cargaron los muertos a los anteriores gestores por las pérdidas. Y a la pandemia. Y al equipo por no jugar competiciones europeas y no generar ingresos televisivos. Y a las instituciones por bloquear un proceso con el estadio que ellos mismos negaron año tras año. Hasta a Anil. Lim nunca tiene la culpa. Siempre hay factores externos. Es un acto de fe pensar que van a cambiar. O hacer una mejor gestión deportiva y económica. O normalizar la relación con los aficionados. El aperturismo del que presumen no existe. Si de verdad es así que se comprometan hoy mismo a reducir el número de acciones para la Junta. La afición quiere hechos, no palabras. Deberían tenerlo ya claro.