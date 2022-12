Reunión con cámaras a lo ‘Gran hermano’

Da igual de quién sea la culpa. Da igual quién dé el primer paso. Da igual incluso quién ha sido culpable en el pasado más allá de Meriton. El estadio debe acabarse y no seguir tensando la cuerda más meses o incluso años dando la vuelta a lo mismo. Porque un año después estamos en el punto exacto al de finales de 2021. Porque políticos y directivos se echan la culpa unos a otros y ya no vale eso de es que el otro no hace su trabajo. Layhoon, Solís, Ribó, Sandra Gómez... Nos da igual ya el protagonista positivo o negativo. Al final, lo mejor será que todas las partes se sienten con cámaras, al estilo Gran Hermano, y que la ‘audiencia’ valencianista se dé cuenta quién está poniendo más problemas para darle más velocidad al desbloqueo del estadio.

Vivir en el día de la marmota está haciendo demasiado daño a un valencianismo que en lo deportivo lleva más de 1.000 días sin Europa y con el estadio parado desde hace una eternidad.