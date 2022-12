Ni una sola solución al Valencia de Meriton y Mestalla esperando

La triste realidad del entorno del Valencia es que no tenemos una sola solución para el club. En clave Meriton, se entiende. Si bien es cierto que el club se equivocaba, hasta el anuncio anoche de Kiat, no dejando entrar a la junta con menos títulos −porque no tiene sentido−, también lo es que luego, algunos de los que van, cometen el error, siempre a mi juicio, de repetir lo mismo una y otra vez, como si eso fuera a servir de algo de cara al futuro a corto o medio plazo de la entidad. Es obvio que no. Todos y cada uno de los mantras vueltos a ser expuestos, una vez más. Como si nadie los conociera, como si se tratara de un juicio y no de una Junta de Accionistas. Tengo claro que me voy a ganar más enemigos −aún más− con esto, pero no puedo dejar de decir que hemos de ser más operativos y menos efectistas. Hemos de acudir dispuestos a darle fuerte al consejo, pero, al mismo tiempo, poniendo posibles soluciones encima de la mesa, las cuales debemos tener listas y preparadas en la misma cartera de la que sacamos los discursos más populistas, más de aplauso fácil. A Meriton hay que exigirle y criticarle, por supuesto que sí. Pero a nosotros mismos, como oposición, también.

Y la primera la tenemos ya en la frente: porque no hemos sido capaces de aglutinar ni un mísero 5% de las acciones, lo que nos debería hacer reflexionar de forma profunda y hacernos entender que quizá también procedería dedicarnos algún discurso a nosotros mismos. Que nuestra parte de responsabilidad tenemos, ¿no? Hemos tenido que fallar en algo. Y más aún cuando el «enemigo» estaba tan débil y tan señalado. Pero lo dicho: ni una sola solución propuesta ha habido más allá del «que se vayan». Eso resume muchas cosas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que hemos obviado que esto es una SAD y que aquí nadie «se va».

Durante años sentí pereza por ciertas actitudes, luego enfado, más tarde frustración y, hoy en día, una especie de lástima. Porque así no se cambian las cosas, no señor. Y si ahora me insultan, pues fenomenal, que lo hagan, tengo las espaldas gigantes. Yo quiero un gran Valencia, igual que cualquiera. Pero pataleando y enfrentado a valencianistas no se va a conseguir. Y lo más triste es que aún no nos hemos dado cuenta de ello.

Y ahora vamos con el estadio. Más allá de todo lo hablado en la Junta, yo sigo con el Nuevo Mestalla. Y me voy al discurso de Layhoon Chan, porque hizo una serie de preguntas que no se pueden contestar en redes sociales sino de forma oficial, con documentos claros y diáfanos. «¿Por qué el ayuntamiento canceló la ATE? ¿Por qué bloquea licencias? ¿Por qué no nos ha pasado por escrito el convenio? Yo también tengo preguntas. No entiendo por qué. Si de verdad quiere acabarlo no actuaría de esa manera con nosotros». Hago mías todas esas cuestiones. Y me encantaría saber las respuestas. Y repito, meternos ahora en otra guerra de egos y tuits, aunque pueda ser muy entretenido, no ayuda en nada. No, así no vamos a solucionar nada en el Valencia. Nos granjearemos muchos likes −o no tantos−, nos harán muchas fotos y muchas entrevistas, pero mañana por la mañana seguirá todo igual. Exactamente igual.

Unir a todo el valencianismo es el reto, pero para eso hay que admitir distintas formas de pensar y sentir. Y como eso parece que no está admitido… todo lo que nos tenga que pasar, por más que no nos lo merezcamos, nos pasará. Eso es lo que tiene el proceso normal de las cosas cuando te empeñas en insistir en hacer algo que no da resultado. Que, lo que te tiene que pasar, te pasa.