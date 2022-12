La transparencia y la actitud de Hugo Duro

Hugo Duro me parece un tipo distinto. Por su cercanía a la gente en redes sociales, su llaneza a la hora de hablar y también por su franqueza. El delantero reconoció lo mal que lo ha pasado con la lesión y fue imposible no empatizar con él viendo las ganas que tiene de triunfar y de luchar contra la adversidad. Ahora, además, le toca ‘currar’ a la sombre de un jugador de la talla de Cavani, pero su actitud no cambia: quiere aprender del charrúa y ayudar al equipo por todos los medios. Estoy seguro de que la segunda vuelta -en plenitud física- va a ser la suya y que va a seguir encandilando a la afición de Mestalla. Con su calidad, talante y ética de trabajo, el idilio entre Hugo y el valencianismo solamente acaba de empezar, estoy plenamente convencido.