¿Messi o Maradona?

El Mundial de Catar bajó la persiana, el pasado domingo, con una final histórica, que encumbró a la selección argentina de los exvalencianistas Otamendi, Ayala y Aimar. Esa fue la cara amable de una cita futbolística que, en el terreno deportivo, dejó grandes decepciones, como la de España, Alemania o Brasil. Al menos, así lo recogió la encuesta, con la que, esta semana, empezó la decimocuarta entrega de A Balón Parado en Levante Televisión, un programa en el que, en esta ocasión, participaron los redactores de Superdeporte, Pau Pardo, Manel Juan y Pablo Martínez.

De lo que no cabe ninguna duda es que Argentina fue merecedora del título mundialista, el tercero en su palmarés: «Para mi es justa vencedora -dijo Pau Pardo. De hecho, creo que tenía que haber ganado la final en los 90 minutos, porque fue muy superior a una Francia, que, eso sí, tiene más talento por posición».

La figura de Messi y la de Mbappé también fueron tema de conversación en A Balón Parado: «Me quedo con Messi. Es el héroe de esta final. Mbappé no ha decepcionado, pero tardó en llegar», comentó Pablo Martínez. En la misma línea se manifestó Manel Juan: «Ha sido el mejor de Argentina y el mejor del Mundial. Ha tirado del carro en todos los partidos, incluso en la final. Ahora bien, Mbappé va a ser el mejor jugador del mundo, si no lo es ya. Es el futuro, e incluso el presente, junto con Haaland. Van a ser los dominadores del fútbol».

El debate Messi-Mbappé sirvió para introducir un tercer nombre, el de Diego Armando Maradona: «Comparar épocas es imposible -señaló Pau Pardo-, pero creo que los números de Messi son de otro planeta. La carrera de Messi, no acepta discusión, es mejor que la de Maradona. Si hay que quedarse con uno, creo que este Mundial decanta la balanza a favor de Messi».

La disputa del Mundial de Catar, en pleno invierno, obligando a detener las competiciones nacionales, fue otro de los temas que generó consenso entre los tres contertulios de A Balón Parado. Según Pablo Martínez, el Mundial está para jugarse en verano, no para alterar las competiciones: «Espero que no lo volvamos a ver y que sea la última vez», sentenció.

La decimocuarta edición de A Balón Parado también permitió repasar la actualidad del Valencia CF, su mini pretemporada y, en concreto, el mercado de fichajes de invierno: «El canterano Fran Pérez podría ser una buena alternativa para el extremo derecho -señaló Manel Juan. Ahora está demostrando que está capacitado para entrar en el primer equipo». Y es que el hijo del exvalencianista Francisco Joaquín Pérez Rufete está aprovechando los minutos que le está dando Gennaro Gattuso en los partidos amistosos. De momento, ha marcado dos goles contra el filial del Leeds y ha realizado una asistencia de gol en el partido del centenario de Mestalla contra el Nottingham. «Creo que, por perfil, es un jugador que puede aportarle mucho al equipo. Es un extremo puro y el Valencia necesita un jugador que rompa en la banda derecha. Si Gattuso cree en él, tiene que hacerlo uno más de la primera plantilla y, cuando falte el extremo derecho, tiene que jugar él», dijo Pau Pardo.

El empate del Levante UD, el pasado fin de semana, ante un rival directo, como el Eibar, centró la última parte de la tertulia de A Balón Parado. El conjunto granota no pudo culminar la primera vuelta del campeonato de Segunda con una victoria, que lo habría colocado en las posiciones de ascenso directo: «Es uno de esos partidos en los que te quedas, claramente, con la sensación de que has jugado mucho mejor de lo que dice el resultado. Lo que te ha faltado es marcar», comentó Pablo Martínez.

Aún así, el club de Orriols continúa con su buena racha de resultados en la «Era Calleja»: 12 partidos consecutivos sin perder, un dato digno de mención, si tenemos en cuenta que, en los últimos cuatro encuentros, el equipo levantinista no ha encajado ningún gol. Con este panorama alentador, el Levante UD recibe, esta semana, al Andorra, en la segunda eliminatoria de la Copa. El conjunto del Principado es noveno en Segunda División y acecha, peligrosamente, al grupo de arriba. El último precedente no es halagüeño para los levantinistas. Encajaron un 3-1 en el Estadio Nacional. Ahora bien, el dato positivo o, al menos, esperanzador, es que, en esta ocasión, será Calleja, y no Nafti, el técnico que ocupe el banquillo levantinista. La cita, el miércoles, en el Ciutat de València.