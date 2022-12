El Centenario de Mestalla, el respeto del Valencia y rectificar

El partido del Centenario de Mestalla, el celebrado contra el Forest, fue un fracaso que cabreó a todo el mundo. Podemos llamarlo de muchas maneras, unas más malsonantes que otras, pero la realidad es la misma. Las gradas vacías, esa sensación de que todo estaba desangelado, el escaso, por no decir nulo, eco en el entorno… Ni el día, un viernes de “vida normal” (niños en extraescolares), ni la hora, con la gente aún trabajando, no invitaba a esperar un lleno, como correspondía para la ocasión. No sé quién pensó ambas cosas o si se hizo así porque cuadraba por fechas con los ingleses y esta pretemporada de otoño. Pero el caso es que nada salió bien.

Ha habido críticas muy salvajes contra el club durante todo el fin de semana. Creo que alguna demasiado subida de tono, pero... todas comprensibles. Te puedes equivocar, pero de ahí a que te importe todo tres narices hay un trecho. Fue un error, sin duda, y ahora lo que toca es rectificarlo. Queda tiempo hasta mayo, que es cuando cumple 100 años el estadio. Hay mucho año por delante: se puede organizar algo que esté a la altura de una efeméride comparable al partido del Centenario del club de hace casi 4 años. Si de verdad la propiedad quiere cambiar las cosas, que parece que sí, tiene que dar pasos importantes como este y arreglar este infame borrón. Los pequeños detalles hacen grandes a los clubes y los grandes detalles todavía más. El estadio más antiguo de Primera división, la casa donde el 100% de valencianistas nos hemos criado, se merece que se organice algo grande, muy grande, algo que pase a la historia en la misma medida que el propio campo, el cual ya queda en nuestra memoria para siempre. Si yo fuera el Valencia, si fuera de los que deciden en el club, tendría esto muy claro. Descolgaría el teléfono y llamaría a Fernando Giner para pedirle que hiciera algo como lo del Centenario, a todos los niveles. A ese día, el 24 de marzo de 2019, le tengo un especial cariño, porque fue el primer partido de mi hija en Mestalla. Era ya la tercera generación y volví a llorar en mi casa después de mucho tiempo. Y todo porque el acto estaba hecho con el corazón valencianista de Fernando y, huelga decir, con la ayuda de toda la gente que se volcó en aquello. Creo que algo organizado con tiempo y en el que se involucre toda la sociedad civil valenciana/valencianista y que sea apoyado por la propiedad de verdad, haciendo y dejando hacer, hará que Mestalla tenga el homenaje que de verdad se merece después de un siglo acogiéndonos a todos los que somos de este equipo y que lo sentimos como algo propio. Como le dije al “Chufa” el sábado pasado por la noche, aquí me tiene para lo que haga falta. E intuyo que miles de valencianistas pensaran exactamente igual que un servidor.