¡Ambición siempre!

Tan cierto como que la trayectoria de Gattuso en el banquillo del Valencia no ha sido impoluta lo es también que su figura suma más adhesiones que rechazos. El técnico ha cometido errores y asomado alguna que otra vez la patita. Sin embargo, sus aciertos están por encima de los errores y nadie puede dudar de su ascendencia. En especial porque en un club como el de Mestalla no es tarea fácil contar con el favor generalizado cuando el equipo no saca la cabeza de la mitad de la tabla o se marca partidos tan malos como el bolo contra el AZ Alkmaar. A este respecto habría estado bien escuchar de su boca una explicación sobre los últimos horrores defensivos o los planes para recuperar una mejor versión de Paulista. No fue el caso pero a cambio, y sin pelos en la lengua, volvió a dejar claro que quiere fichajes. Lo de la no necesidad de un pivote es muy discutible, pero el mensaje de ambición es el que toca. Sobre todo después de que el de Corona, que en cuanto a la planificación se refiere está por encima de él solo en la teoría, dejase bastante que desear. Aunque Layhoon declaró que el plan no es esperar cinco temporadas para volver a jugar Champions, lo cierto es que mientras que Lim no le exija a sus ejecutivos un objetivo concreto, el mejor argumento al que agarrarse es el hambre que tiene el míster. Un banda y un medio son sus prioridades en un mercado que está a punto de subir la persiana y en el que lo suyo sería tener cosas cerradas. Y un plan para Jesús Vázquez, una promesa que necesita minutos y regresar tras foguearse.

Ojo a los costes Compás de espera en las últimas horas con el estadio pero con el convenio encima de la mesa y esperando una respuesta. Y noticias alrededor para reflexionar sobre lo que va a ocurrir con Mestalla. Esta vez son las que vienen del aumento de costes en La Cerámica, una reforma financiada con el crédito de CVC y que a diferencia del Roig Arena tampoco empieza de cero. El incremento de los materiales (más la aplicación de las últimas tecnologías) ha elevado la factura por encima de los 50 millones de euros. Para tomar nota.