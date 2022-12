Trabajar... y mejorar

«Trabajar, trabajar y trabajar». Es lo que dice Gattuso en la entrevista difundida en Navidad por los medios del club y en vísperas de volver hoy al tajo. El técnico asume que «tenemos que mejorar en el juego», a lo que habría que añadir además el matiz de que bastante. Y es que la pretemporada invernal ha sido muy floja. El ensayo no será con gaseosa dentro de apenas cinco días ante el Villarreal en el primer partido post-parón y el último antes de que se levante la persiana del mercado de enero. Rino dejó clara su aspiración de un centrocampista no pivote más un futbolista de banda y por ahí van a ir los tiros teniendo en cuenta su incontestable autoridad deportiva tanto en lo que se refiere a los refuerzos como a las renovaciones en marcha. Sin embargo, más allá de lo que dijo Corona, resulta llamativo que la demarcación prioritaria entre los aficionados en la encuesta SUPER sea la del medio defensivo, incluso la del central, claramente por encima de las bandas. Son maneras totalmente opuestas de ver un Valencia CF que está en un punto en el que todavía puede romper por arriba pero también quedarse en tierra de nadie, lo peor que podría pasar. A falta de una semana para el cierre del año, y con el plazo para el convenio acercándose a la fecha tope, no se esperan mayores novedades respecto al estadio ni al resto de parcelas. Tampoco en lo que tiene que ver con esos fondos que han ido apareciendo en los papeles y con los que según Zorío, uno de los principales azotes de Lim con una oferta menguante sobre la mesa, se demuestra que el club está en venta. A pesar de que Meriton cambie de cara existe una brecha que seguirá abierta y una oposición que no cesa.

Luces y sombras El presidente del Villarreal repasa un 2022 de altibajos en el que se hizo cumbre en la Champions y aguas en LaLiga antes del adiós de Emery y la abrupta transición a un Setién que sigue a examen. Deportiva y económicamente no hay peros en la gestión grogueta. Eso sí, todo depende (igual que para todos) de los resultados. Es obligatorio enderezarlos para mantener el listón igual de alto en el nuevo año.