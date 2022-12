Nochebuena y Navidad. Ya ha pasado el 25 de diciembre y espero que hayáis disfrutado todos de unas felices fiestas con vuestros familiares y seres queridos. Estoy seguro que habéis brindado -espero que por nuestro Valencia CF-, comido y cantado mil villancicos como ‘el Tamborilero’, ‘los peces en el río’ o ‘Fum, fum, fum’. Precisamente este último se ha convertido en un clásico -ya da igual la época del año- cada vez que hablamos de fichajes o novedades importantes en València.

A mí el villancico me mola, y realmente no sé si el título y el estribillo tendrá algo que ver con humo o simplemente es una onomatopeya que da ritmo a la canción navideña; lo que no me gusta tanto es que se acabe por convertir en un sinónimo de lo que pasa muchas veces en el Valencia CF. Necesitamos que la creencia, fe y sentimiento que tenemos en el escudo, se convierta en una realidad.

Y es que, este pasado fin de semana Gattuso concedió varias entrevistas -una de ellas para el club-, donde hablaba abiertamente de jugar en Europa. Unas palabras que me sorprendieron teniendo en cuenta que durante la campaña había rehusado referirse a ello y hasta llegó a evadirla. No obstante, me gusta la ambición del italiano que, si bien es cierto que en parte de la temporada evitaba nombrar esa palabra, ahora la pronuncia con tanto deseo como cautela. Me inspira que Rino nos siga alentando y animando a confiar en un equipo del que se ha erigido como auténtico líder. Un grupo que, con algunas mejoras, creo que puede conseguir grandes cosas. Pero también es cierto que este Valencia CF y su afición necesitan hechos y no solo palabras que acaban siendo humo. Sean de Gattuso, de Kiat Lim o de cualquier futbolista de turno.

No queremos errores como los de otras temporadas donde los fichajes invernales llegaban tarde o no llegaban; ni tampoco promesas incumplidas al no hacer un mínimo esfuerzo como para hacer una incorporación necesaria; o empeñarse en desarrollar un estilo para implantar una identidad y no adaptarse a las exigencias del partido o los rivales -de eso sabe más Luis Enrique que nosotros, la verdad-. Queremos realidades y eso pasa por ver resultados al trabajo diario.

Si bien es cierto que comparto eso que dijo Corona sobre que no había que «fichar por fichar» tampoco quiero que se convierta en un típico tópico para no hacer un esfuerzo en el mercado y no haber aprovechado este mes de parón mundialista para avanzar alguna operación necesaria.

También es verdad que no comparto la idea de que no haya que fichar un 6, pero al final en estas cosas manda el entrenador y, si él considera que no lo necesita, yo solo puedo esperar y valorar a final de temporada.

Sea como fuere, no quiero que sea fum el tema de los fichajes, ni tampoco el de las renovaciones y mucho menos el del estadio -aunque de eso ya hablaremos más adelante-.

Porque al final mola hablar de lo mucho que se trabaja, del estilo y de Europa. De lo que queremos y vamos a hacer. Pero las palabras se las lleva el viento y esta afición necesita hechos, porque si no llegan fichajes que ayuden al técnico italiano, todo será como el villancico: Fum, fum, fum.