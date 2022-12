Más que una renovación

Es cuestión de días que Diakhaby y Lato puedan firmar con quien quieran a partir de junio. Otra cosa es que acaben haciéndolo. El Valencia CF trata de renovarlos y ya no le va a dar tiempo a hacerlo antes de final de año. Los dos se lo han ganado a pulso. El central parece otro desde que pasó por las manos de Bordalás mientras que Gattuso está siendo el valedor del lateral. Sin embargo, la renovación de uno apenas tiene que ver con la del otro. Mientras que la continuidad de ‘Diakha’ se explica en términos deportivos y de mercado, a la de Toni hay que añadirle un extra que lo aproxima, salvando las distancias, a lo que suponen figuras relevantes en el vestuario como Gayà o Jaume. Ese plus de sentimiento e identidad convierte su continuidad en mucho más que una negociación al uso. Después del capital humano que se ha perdido en los últimos años, el club no está en disposición de que se le escape otro jugador de la casa. Y por falta de ofertas no será. El Olympiacos es uno más de los clubes que se han interesado por la situación de un lateral zurdo que gratis es una ganga. Que hace falta poner orden en una posición con tres activos es un hecho, ya que junto al capitán y Jesús Vázquez hay demasiado overbooking. Pero también es política deportiva gestionar los recursos y hacer un plan para salir ganando todos. El tema está encima de la mesa y hay que resolverlo bien.

Motivador Rino Ha afilado su discurso público al hablar de Europa y del salto de calidad que en su opinión hay que dar con dos fichajes en enero. Y lo ha hecho sin incomodar a nadie, lo que es un paso adelante respecto a lo que venía ocurriendo. No hay quien pueda sentirse señalado porque el entrenador italiano, más allá de aciertos o errores técnico-tácticos, se ha confirmado en estos meses como un excelente motivador. Alguien que no deja cadáveres, que habla con todos, que ha hecho del vestuario una familia y que con su terapia de regalos mantiene alto el pulso del día a día. Que el equipo siga enfangado en la clasificación y que aun así el ambiente sea de viento a favor es un mérito, no una casualidad.