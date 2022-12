Un 2023 de reivindicaciones

Inmersos todavía en la siempre feliz etapa navideña y casi en el umbral de este 2022, las miras ya están puestas en lo que nos va a deparar el nuevo año. Un 2023 que debe ser el de la cuenta atrás para retornar al país de los grandes y donde el Levante ha de recuperar su sitio.

Aunque el partido de Reyes ante el Sporting es el punto de salida para llegar a ese destino, antes habrá un gran aperitivo de Copa frente al Getafe. Será un duelo de cierta añoranza, todo hay que decirlo. Han sido muchos los enfrentamientos entre los dos equipos estas últimas campañas en Primera División, y ver de nuevo un choque ante el que hace poco era un igual seguro que desentraña el poso de una nostalgia que en verano esperamos haya desaparecido. El partido tiene su aquel con el nombre propio de Jorge de Frutos. La vinculación del segoviano con el cuadro azulón ha sido el cuento de nunca acabar. La firmeza del Levante en las negociaciones y el desprecio que evidenció el Getafe a la hora de la verdad hacia el futbolista en una apuesta por la que no echó el resto, permitió que el levantinismo pudiera disfrutar, de manera inesperada todo sea dicho, un año más con un futbolista desequilibrante. El arranque de la campaña no fue fácil para el centrocampista. Todos somos humanos, y el hecho de que su probabilidad de salir tuviera un valor muy alto, influyó y mucho. Jorge de Frutos necesitó su tiempo para resetearse y ponerse el chip granota de nuevo. Ahora ha vuelto a sacar a relucir su versión más reconocible y el Levante no ha notado. Sus buenos partidos, los goles y el apoyo incondicional de la grada han hecho que el futbolista esté implicado al máximo con el escudo que defiende. Las lógicas rotaciones que seguro planteará Calleja de cara al partido copero dejan la duda del protagonismo que disponga Jorge de Frutos ante el que pudo ser su club. Sería un gozo verlo en su apogeo, por él, pero también por su gente. El recuerdo de la Copa de hace dos años revolotea cada vez que se superan eliminatorias. No hay que perder de vista que el objetivo prioritario es otro, por lo deportivo y lo económico, pero endulzar y alargar hasta lo que se pueda el tramo copero, siempre es un plato de buen gusto. Ilusionar a tu afición, no tiene precio.

Retornando a la liga, es una segunda vuelta que también puede servir para reivindicaciones de jugadores que no han terminado de cuajar como Wesley o Musonda, aquellos que no terminan de encontrar su sitio como Soldado o Franquesa, esos otros que han delimitar su alto rango como Campaña y hasta los que aspiran a tener un papel más principal en la obra, como Cantero. Con permiso de las lesiones, Javi Calleja cuenta con un plantel que con algún matiz, presenta todas las garantías para ser solvente y mejor que sus rivales. El primer tramo de la competición ha enseñado que la palabra fácil no existe y que seguir con el traje de diario va a dar los puntos que el de los domingos no asegura. Estirar al máximo la condición de invicto va a otorgar ese plus de confianza al grupo que ahora mismo presenta un depósito rebosante. Al mismo tiempo llena de motivación, pero también de respeto a cada uno de los rivales que se ponen enfrente. El disfraz de titan causa efecto y mantener su poder es un impulso clave es lo que puede marcar en la categoría estar o no entre los elegidos. Feliz año para todos.