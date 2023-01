Año Nuevo, vida vieja

¿Cómo habéis pasado la Nochevieja? Cuando uno empieza el año siempre se pone nuevas metas, retos y objetivos como estudiar inglés, ponerse en forma, cambiar de curro o encontrar el amor -quien no lo tenga-. Luego, la vida te pone en tu sitio -para bien o para mal-. Pero algo es innegable: acabar el año lo mejor posible y empezarlo con buen pie es una de las premisas que todo ser humano tiene por intención. Salvo si eres del Valencia CF. Entonces no solo el año puede acabar mal, sino que puede ir a peor.

Y es que se cumplió una desagradable tónica que últimamente acompaña al Valencia CF casi cada vez que juega en Nochevieja -o cerca de ella- y es tener un pinchazo final. Al conjunto de Mestalla se le atragantan las uvas en un partido que el año pasado dejó casi tan amargo recuerdo como esta campaña.

Si bien es cierto que en 2021 con Bordalás el haber ganado al Espanyol le hubiera permitido al Valencia CF dormir en puestos Champions, este año te hubiera permitido dar caza al Villarreal y aproximarte a la zona europea. Nada más lejos de la realidad. El equipo perdió en un recién estrenado Estadio de La Cerámica con casi todas las de la ley.

Porque podemos hablar de que todo viene por un Foyth que debió estar expulsado -yo creo que sí- y que ese futbolista es quien decanta el partido, pero sería hacer una lectura algo limitada del mismo. El Valencia CF no compareció en la segunda mitad y pagó caros los errores que cometió en una defensa que pide a gritos un refuerzo de garantías.

Y es que Diakhaby, quien tiene una oferta de renovación encima de la mesa pero ha pedido pensarlo, no está para exigir estar entre los mejores pagados de la plantilla. Tiene momentos en la temporada de brillantez, pero también de oscuridad. Ayer fue uno de ellos. No estuvo acertado en muchos tramos de partido y comprometió a sus compañeros en varias ocasiones. Aunque para ser justos, la línea defensiva no estuvo nada bien en su conjunto.

Tampoco funciona el guión que Gattuso plantea en las segundas partes. Siempre a merced de lo que hace el rival, no termina de maniobrar bien la lectura de partido. Setién le ganó la batalla a un Rino en quien sigo confiando a pesar de que se instala en el discurso de seguir creciendo aunque el tiempo empieza a jugar en su contra.

Por señalar algo positivo, me gustó el rendimiento de Nico González quien -hasta que desgraciadamente se lesionó- se mantuvo firme y acertado en su rol dentro del terreno de juego. Lo mismo con un Cavani que, aunque tiene gasolina por tiempo limitado, siempre acude a su cita con el gol. Lástima que nunca sea suficiente para un Valencia CF que adolece de alternativas en esa faceta. Quien también está -casi- siempre es Mamardashvili, que también creo que pudo hacer más en el segundo gol.

La realidad es que el equipo acaba el año con unos números muy mejorables, en tierra de nadie y con sensaciones muy extrañas. No termina de arrancar y, además, viene un aluvión de partidos con Copa, Supercopa y Liga que pueden hacer que se resienta más de lo normal de no producirse incorporaciones pronto. Unos fichajes que se hacen cada vez más necesarios, aunque el mantra sea el de «no fichar por fichar».

Estoy de acuerdo, pero tampoco nos durmamos porque de lo contrario volverá a cumplirse otro de los mantras que odiamos pero tanto se suceden aquí en Valencia: Año Nuevo, vida vieja.