Toca confiar en el poder de convicción de Gattuso

La derrota frente al Villarreal no hizo más que confirmar un secreto a voces: al Valencia le falta fondo de armario si es que su objetivo es el de regresar a Europa.

El «no vamos a fichar por fichar» no puede convertirse en una excusa para no traer a nadie este mes de enero. Cavani necesita ayuda arriba y, tanto la defensa como el centro del campo, necesitan más variedad de recursos para proponer algo distinto en partidos como el de La Cerámica. El problema es el (casi) siempre: la entidad no tiene músculo económico para abordar varias incorporaciones este invierno, y mucho menos por montantes importantes de dinero.

A falta de salud financiera, el arma principal del Valencia este mercado debe ser el poder de convicción de Gattuso para que ‘traiga’ jugadores capaces de marcar diferencias. La atracción que supone una leyenda como Rino es una estrategia que ya funcionó el pasado verano en operaciones como la de Cavani.