Con más ganas de ver a Justin Kluivert

La llegada de Justin Kluivert me dejaba una duda: ¿cómo respondería el holandés a un contexto en el que no es titular? Esa duda hasta el momento tiene una respuesta positiva. No es sobresaliente, pero sí ha ofrecido garantías con sus minutos sobre el campo y también cuando ha sido titular. Es más, en LaLiga, con menos minutos que Lino y Castillejo, lleva las mismas cifras que el primero y una asistencia más que el segundo. El algodón no engaña. Kluivert puede no ser tan vistoso, puede no intentar 8 jugadas cada vez que sale, puede estar todavía lejos de lo que necesita un Valencia grande, pero para este Valencia es un buen síntoma verle tomarse tan en serio los partidos como los de ayer. También hay que destacar que Gattuso es el mejor ‘padre’ para un futbolista de ese tipo. Porque condiciones tiene de sobra, a su edad está todavía a tiempo de ser un jugador ‘top’ y solo tiene que trabajar. Lo cierto es que ya tengo ganas de ver el próximo partido de Kluivert.