Lim debe dar el OK a fichajes y debe haber menos gente de ‘Tolosa’

Peter Lim tiene que autorizar al menos tres fichajes para el Valencia de Gattuso, si de verdad el objetivo es quedar entre los seis primeros. Y lo digo en un momento en el que todos andamos tocados y con la moral delicada, porque lo de Villarreal ha hecho mucho daño. Han sido varias semanas pensando que el objetivo era uno y, ya a la primera de cambio, nos hemos encontrado con un equipo que sigue cometiendo los mismos errores. Y que sigue teniendo las mismas carencias.

La planificación deportiva debe ser, por obligación, algo dinámico, y nunca estático. Veamos. Si hace dos semanas, según las cuentas de Gattuso, la necesidad era un interior, ahora mismo sigue haciendo falta. Pero tras la lesión de Nico la prioridad ha pasado a ser un medio centro. El italiano ya ha dicho que lo prefiere con experiencia −que era algo que todos veíamos aun sin necesidad de que Nico quedara fuera de combate−. Y, además de estos dos perfiles, contratar a otro extremo es esencial. Juegan dos y tenemos tres, así que falta uno; no hay discusión posible en cuanto a esta demarcación.

Visto esto, ahora lo que toca es analizar el Fair Play Financiero. Qué opciones reales hay de gastar dinero. Y si resulta que hay alguna posibilidad de activar cualquier tipo de palanca, la que sea, que se haga. Aunque tampoco debemos perder de vista la realidad. Podemos ponernos a tocar misa con órgano que, como no somos uno de esos clubes a los que se les da manga ancha, y además tenemos un máximo accionista muy especial, no nos va a quedar más remedio que adaptarnos a las circunstancias. A hacer encaje de bolillos deportivo.

Esto puede pasar por dejar a Lato en la plantilla para que haga de improvisado interior, lo que permitiría gastar esos recursos en el medio centro defensivo y en el extremo. Quizá por eso Jesús Vázquez finalmente se va a quedar en la plantilla, a pesar de su necesidad de minutos y de que aquí no lo va a tener fácil para poder disfrutarlos. Ya oigo a los todomalistas: aquí es donde entra el ejército de visionarios que tenemos en nuestro entorno. Ir en contra de decisiones como esta está muy bien, porque el relato ha de seguir mandando, pero el plan era uno y el fútbol, como tantas veces, ha marcado el suyo propio.

Tenemos, en opinión de Gattuso, dos medio centros en la plantilla, Nico y Hugo. Y… ¿se lesiona de forma grave uno de ellos y nos rasgamos las vestiduras porque ha pasado eso mismo? ¿Es que acaso deberíamos de haber tenido media docena en la plantilla? Todos los puestos están doblados menos el extremo y un interior, justo los fichajes que pedía el entrenador italiano. Con lo que el discurso de la falta de planificación no tiene ni pies ni cabeza. Otra cosa es que hablemos de la calidad o del nivel en función de la exigencia, pero es que eso es algo que no tiene nada que ver con este tema. Qué puedo decir. Ojalá hubiera menos gente de ‘Tolosa’ alrededor, de esos que ‘tolosaben’ pero a cojón visto; cuando ya no tiene mérito; cuando ya no sirve más que para echar más porquería al montón.

Sea como sea, espero una reacción inmediata del Valencia. De Lim, de Corona y de todo bicho viviente. Porque, más allá de cualquier argumentación, nos estamos jugando mucho este año. Y no podemos volver a fallar.