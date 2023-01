Seriedad y eficacia

Todos los años hay sorpresas en las primeras rondas pero el Valencia puso todo de su parte para no ser una de ellas. No hubo espacio para sobresaltos en La Nucía. Gattuso, más autocrítico con la derrota en Villarreal ayer que el día que se produjo, se tomó el partido muy en serio. Quería empezar la Copa con buen pie y hacerlo además desde el primer instante. Así que después del revés en La Cerámica, rotó lo justo y ni siquiera lo hizo bajo palos con excepción del último cuarto de hora. Casi todo lo que quería y pidió se cumplió: el primer gol llegó antes del minuto 25 y Mamardashvili primero y Herrerín después dejaron la portería a cero. Kluivert, que a la postre acabó siendo el mejor, marcó en un abrir y cerrar de ojos con un bonito eslalom. El holandés, al que el técnico está tratando de atar en corto, demostró la calidad que se le supone y se reivindicó también con una asistencia para tener más protagonismo en LaLiga. Serio y bien plantado, a prueba de errores, el equipo nunca se relajó y antes del descanso sentenció Ilaix. Bien poco o nada pudo hacer La Nucía, a la que apuntilló otro jugador con ganas de minutos como Hugo Duro, frente a la efectividad de un once en el que se tiró de rotaciones pero con cabeza. Hizo su papel el fondo de armario, cumplieron los canteranos y tal y como se había desvelado jugó de inicio Jesús Vázquez. La continuidad en la plantilla del joven lateral izquierdo es casi como el primer refuerzo del mercado de invierno, un fichaje de club antes que de entrenador. Estuvo notable, dentro de la línea del resto del equipo, esta vez con Lato de interior, de donde tiene toda la pinta que no va a moverse cuando le toque jugar. El abrazo de Rino en la banda fue revelador teniendo en cuenta la lanza que rompió por él para renovarlo y que la oferta que se le ha pasado.

Autocrítica Suele ser uno de los más autocríticos, así que no sorprendió que Paulista entonara el mea culpa por haber perdido la titularidad. El brasileño, siempre con la sombra a cuestas de las lesiones, es por condiciones el mejor central de la plantilla. El equipo lo necesita, también por su mentalidad.