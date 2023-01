El estilo de Gattuso es el que es: lo tomas o lo dejas

Sobre gustos no hay nada escrito y me parece lícito preferir una manera de jugar por encima de otra. La de Gattuso tiene ventajas e inconvenientes -como todas- y consiste en dominar la pelota, ser dinámico con ella y arriesgar en zonas delicadas del campo. Y para llevarlo a cabo necesita una serie de perfiles, especialmente en el centro del campo, dónde en la escuela italiana el ‘6’ crea y organiza y el ‘8’ muerde y destruye. El italiano lo ha dejado más que claro hablando de Almeida o Nández, por lo que es una pérdida de tiempo empeñarnos en analizar las necesidades de la plantilla en base a lo que culturalmente hemos entendido como pivote o interior. Uno puede querer un ‘6’ destructor o jugar ‘a lo Gattuso’, pero no las dos cosas. El estilo es el que es y lo tomas o lo dejas. Personalmente sigo siendo de los que piensa que costará mucho trabajo, pero el italiano acabará por engrasar la maquinaria y hacer al Valencia un equipo ganador y reconocible.