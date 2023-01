Mestalla vuelve con el mercado de fondo

El Valencia-Cádiz no es el típico partido en el que hay que jugar bien. Es el típico partido que hay que ganar. El paseo previo de la afición a Mestalla sí es el típico en el que hay dos ideas que rondan la mente. «El Valencia hoy no pierde» es la primera. La segunda sin embargo es la que saca un «ya veras tú hoy». Esa frase que coloca la venda antes que la herida pero al mismo tiempo una frase que deja claro que todo valencianista confía en los jugadores pero tiene miedo a dejar escapar más puntos. Como ya sucedió contra el Elche o el Mallorca, duelos en los que el aficionado llegaba a Mestalla con confianza en una victoria y tarde tranquila. Ahora el turno del equipo, y de Gattuso, es cerrar tres puntos porque todo lo demás son excusas. A partir de ahí, el Valencia CF no puede cerrar muchas más semanas sin fichajes y con la mala planificación actual. Se necesita un pivote y también otro interior (Nahitan). Es innegociable cerrar ambas operaciones este invierno.