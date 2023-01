Tres puntos en Mestalla y a recuperar confianza

Todo lo que no sea ganar ante el Cádiz puede suponer un problema a nivel de confianza y que de nuevo crezcan los nervios. Algo similar a lo que sucedía antes de ese partido contra el Betis previo al Mundial que cambió el ánimo y que dio paso a un mes tranquilo mientras se jugaba en Catar. En el fútbol los resultados mandan (lógico) y la realidad es que el Valencia se ha mostrado muy irregular. Con buen juego, pero con errores propios de un equipo en construcción. Gattuso ha gestionado muchas cosas de manera perfecta y es, sin duda, el mejor técnico posible en el actual contexto. Eso sí, el 1-1 en La Cerámica es el tipo de jugada que hay que evitar y estoy seguro que el italiano le habrá puesto la jugada 20 veces a los suyos para que no se vuelva a repetir. Al igual que pasó en la primera parte del curso, el equipo perdió ritmo en la segunda parte y no se puede permitir ese lujo contra el Cádiz. Porque 3 puntos son de nuevo llenarse de confianza.