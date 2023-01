Nunca llegó a arrancar del todo, pero al Valencia se le ha parado el reloj y Gattuso lo sabe. Lo reconoció él mismo con semblante afectado y tono bajo después de un partido para el que no tuvo respuestas: «Tenemos que saber qué está pasando». El entrenador, como era de esperar, puso la cara y salvó a sus jugadores después de una derrota muy dura. También se negó a esconderse detrás de la ausencia de fichajes, consciente de que esta vez el problema ya no fue solo de resultado sino también de sensaciones. Y es que no hubo nada salvable a excepción de fogonazos individuales. Así que el primer partido del año en Mestalla terminó con pitada y una imagen «horrible». Los nervios atenazaron a un equipo incapaz de dar respuesta al gol de los gaditanos. Y para el que tampoco llegaron soluciones desde el banquillo. Ni siquiera el arbitraje, en cuya trampa se cayó de manera pueril, sirvió de excusa. Sergio se llevó la partida con diferencia y la clasificación vuelve a hablar a las claras del momento en el que se encuentra el Valencia, más cerca de abajo que de esa zona europea sobre la que desde el propio club se empezó a hablar durante el parón por el Mundial. Urgen soluciones. Y sobre todo que Gattuso, ya que fue él quien lanzó la pregunta, sepa a ciencia cierta qué es lo que está pasando para ponerle remedio rápido.

Embajador En mitad de una crisis de resultados y con los objetivos deportivos nuevamente en solfa ha llegado otro gesto más a nivel institucional. El fichaje de Vicente como embajador sigue en la línea de las últimas decisiones con las que Meriton trata de reconciliarse con la afición. Que se apueste por exjugadores de la casa dentro del organigrama es una buena señal, aunque lo importante no es el regreso de uno de los grandes héroes del doblete y ex de la secretaría técnica sino que verdaderamente tenga funciones y que sean relevantes. Pese a que el que fue Xiquet de Benicalap compatibilizó su nuevo cargo con el de comentarista, una vez aterrice estaría bien que aportase su granito de arena como técnico tanto a la hora de buscar fichajes como de echar un cable al míster.