De boda a la Supercopa

El Valencia CF inicia su viaje hacia Riad (Arabia Saudí) para disputar una Supercopa que, no nos vamos a engañar, nos molesta a todos. Pero son dos partidos y la posibilidad de conquistar un título que pueda devolver la confianza al equipo de un Gattuso que necesita recuperar algo de oxígeno después de la debacle en Mestalla ante el Cádiz.

La Supercopa me emociona tanto como cuando iba obligado por mis padres a una boda de un familiar lejano. El típico casamiento de una prima de tu madre o de los familiares del pueblo. Tenías que ir a pesar de que no te importaba ni se te había perdido nada allí, de que apenas tenías buena relación con los que se casaban -porque te caían mal o ni los conocías- y porque ni siquiera sabías ni dónde se celebraba la movida. No obstante, si no ibas, te arriesgabas a una dura sanción por parte de tus padres con algún tipo de castigo severo. Una amonestación en forma de castigo económico o posibles penalizaciones en algunos actos diarios. Tenías que quedar bien y cumplir lo mejor posible.

Y es que podía ser el mayor truño del mundo y que te fueras asqueado a las primeras de cambio o, por otra parte, no esperar nada y acabar triunfando más que cualquier otro invitado. Primero porque ibas de tapado, apenas nadie sabía quién eras y podías hacer y deshacer a tu antojo; segundo porque era salir de la rutina y conectar con familiares de nuevo que podían darte estrenas en un momento determinado; y tercero, porque si te lo currabas y llegabas a altas horas de la noche en el lugar, tenías probabilidades de triunfar.

Es un poco lo que le pasa al Valencia CF en estas horas bajas. Ni se lleva bien con la RFEF, ni se le ha perdido nada en Arabia Saudí después de la demanda interpuesta por el reparto económico y, además, con las lesiones que tiene es una competición que supone un incordio. Diría que hasta es molesto para las dos partes que el Valencia CF tenga que competir ahora mismo un trofeo que parece encaminado a que se lo disputen Real Madrid y FC Barcelona -cosas del sorteo-. Vamos, que le caes mal al padre de la novia y el padre de la novia te cae mal a ti.

Pero pese a todo ello, el Valencia CF debe ir porque se arriesga a una posible penalización, es un título más que está en juego y, además, es dinero que puede entrar a tus arcas. No solo de manera directa llegando a la final y ganando el título, sino por la exposición a nivel mundial para captar futuras marcas que sería ganar esta competición a un Real Madrid o un FC Barcelona. Sé que es difícil, pero hay que «soñar que no tenemos techo».

Eso sí, una cosa es intentar triunfar en la boda y otra bien distinta ser el cuñado que queda en ridículo en ella. Ese tío tuyo que se pasa de frenada, no controla y le tira los trastos a una amiga de la novia. Queda en ridículo con todo el mundo mirando y, encima, su reputación sigue empeorando boda tras boda.

Pero yo soy un romántico y, aunque este Valencia CF no enamore, siempre quiero creer que nos puede sorprender, gustar o alegrar. Espero que Gattuso ponga todo de su parte, que el equipo se ponga las pilas y que podamos tener una pequeña ilusión en una temporada que pinta igual de fea que ese primer plato de entremeses que nadie se come en el banquete de un casamiento.

Ojalá sirva esta Supercopa para que el matrimonio entre el equipo y la afición vuelva a reconciliarse después del conato de divorcio que se produjo tras el pitido final contra el Cádiz. ¡Nos vamos de boda!