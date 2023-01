El Valencia de Gattuso vuelve a cotizar al alza. Es la consecuencia de que en el partido contra el Real Madrid pasara lo que en la Bolsa: su valor no dependió tanto de lo que ocurrió como de lo que se esperaba que ocurriera. Y es que la derrota en los penaltis en la semifinal de la Supercopa fue con la cabeza alta. Con las expectativas bajas y el temor de que el equipo no diese la talla, el equipo encontró el punto de inflexión que necesitaba con una actuación tan seria como convincente. En lo que se vio hasta el último instante de la prórroga y en la piña del grupo debe atisbarse ahora un camino a seguir en LaLiga y la Copa: valentía, personalidad y una idea clara de juego en ataque y defensa. Lejos de la imagen ante el Cádiz, los de Rino no solo mantuvieron el tipo sino que tuvieron al Madrid contra las cuerdas. En un duelo de porteros, apenas un error puntual en defensa en el 0-1 sacó del partido a un Valencia que dignificó el escudo para orgullo de su afición, satisfecha de ver competir a los suyos y en las antípodas de lo que Gayà había dicho que no podía volver a pasar. La lástima fue que una vez más los penaltis volvieran a cruzarse en su camino. Hubo realmente más distancia entre ambos equipos desde los once metros que a todo el campo durante las dos horas que se estuvo jugando.

Fichajes Gattuso cambió cosas y salió fortalecido de un examen en el que importaba y mucho su nota. Pero no solo él ganó valor. Lo hicieron también jugadores que dieron un paso adelante. Lato fue uno de ellos, con todo lo que supone para la credibilidad del míster. También Almeida, un faro en la media hasta que se lesionó. O Mamardashvili, tan desacertado en la tanda como decisivo con sus manos salvadoras. Todos, con Gayà a la cabeza, estuvieron a la altura. Una buena noticia a nivel futbolístico y anímico que no debe desviar el foco, eso sí, de la necesidad de fichajes. Una vez de vuelta de Arabia, el club tiene que agilizar las gestiones pendientes y reforzarse con el visto bueno que Lim le dio a Rino en su videoconferencia. A partir de ya vuelve a tratarse de ganar partidos y el equipo se ganó ayer una ayuda extra para hacerlo.