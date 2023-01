Mejorar no es tan fácil como copiar y pegar

Veo el resultado de la encuesta a nuestros lectores y no puedo estar más de acuerdo con ellos. La duda es razonable. ¿Creo que la imagen ofrecida en la Supercopa de España va a venir bien al equipo? Sí. ¿Creo que es tan fácil como transportarla a LaLiga? Ni mucho menos. El partido contra el Madrid me hace ser optimista porque vi un equipo que quería, bregaba y que tiene alma. Pero la competición liguera, el día a día, es otro cantar. El planteamiento más defensivo, pragmático y vertical que se hizo contra los de Ancelotti no se puede exportar a días como el del Cádiz, el Elche o el Mallorca, no te van a presionar a la misma altura ni te van a ofrecer los mismos espacios. El Valencia de Gattuso, esquema a parte, tiene que hacerse fuerte en una idea, en una propuesta y construir una identidad propia. Ha de tener Plan ‘B’ y saber adaptarse a sus rivales, pero para luchar por cotas mayores es imperativo construir y consolidar su Plan ‘A’.