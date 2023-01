Meriton está jugando con Toni Lato

El club está jugando con Toni Lato. No es justo. Ni lo renuevan ni lo dejan salir. Le hicieron una propuesta de una sola temporada y una reducción salarial del 50% que era una invitación a marcharse y ahora le cierran las puertas en enero. Olympiacos ya se ha puesto en contacto con el Valencia para pedir formalmente el fichaje y la respuesta del club es que, de momento, es inviable. Es muy triste que Míchel lo valore más que el club que le vio nacer. Toni está dolido. ¿Cómo no lo va a estar? Podía haber forzado. Podía haberse borrado. O desconectado. Podía haber hablado. Pero no ha hecho nada de eso. Al revés. Toni nunca abrió la boca. Está más metido y comprometido que nunca jugándose el pellejo y demostrando que el respeto y la pasión que siente por el Valencia está muy por encima de las decisiones sus dirigentes. Gattuso está muy orgulloso de su ‘Tonino’ por la actitud y el rendimiento que está ofreciendo a pesar de su delicada situación contractual. Rino lo tiene claro: «Yo hablo al club de lo que yo pienso que es bueno. Si luego el club no lo ve así, yo tengo que respetar las decisiones de la entidad. El dinero no es mío». El italiano no está contento por cómo se están haciendo las cosas con Lato. Y puede que no sea lo único en este frío mercado de invierno... Háganle caso, por favor. Por el bien del Valencia.