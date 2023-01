Una Supercopa de por

Hui el València CF podria jugar una final i és una situació que em genera por. No perquè no estiga satisfet de l’actuació contra el Reial Madrid. Si no perquè Peter Lim vera eixe partit i, amb els precedents en la gestió, done l’equip per bo. Em terroritza que pense que no calen extrems o mitjos. Que aflore de nou la mentida de la ‘Youth Policy’. La verdadera cara valencianista no és la de la Supercopa, o la que veurem a la Copa del Rei. La realitat és la Lliga. Caure contra el Cádiz amb una imatge paupèrrima. Sense reacció i sense arguments per a contrarestar a un equip en descens a ta casa. Vuit partits amb només una victòria. Sis punts de vint-i-quatre. És un símptoma clar d’una irregularitat desastrosa.

No és puntual. És la història dels darrers anys. Des que es va tombar el binomi Marcelino-Alemany, el valencianista viu en una corba d’emocions on la tendència és sempre a la baixa. Comença la pretemporada i et vols il·lusionar, però amb el pas de les jornades arriba la foscor. Alguna victòria dona llum a l’esperança, però a partir de gener la caiguda lliguera és sense frens.

No culpe a Gattuso, ni els jugadors. Tenen responsabilitat, sí, però el club no dona per a més. Em fa por que Mestalla brame contra els protagonistes a la gespa, quan s’ha d’assenyalar als de la tribuna. Xiulits i mocadorades dirigits al sistema que es repeteix any rere any i que no reacciona dotant a l’equip de ferramentes vàlides. De no limitar efectius per a la rotació. La grada ha d’encendre’s de debò, perquè la justícia tampoc està per la labor.

La classificació no enganya a ningú. Europa ja és massa llunyà. La mitja taula s’ha convertit en el lloc de confort del projecte Meriton. Pànic que amb una setmana sense competir, el tauler bolque i apareguen fantasmes que no vull ni nomenar. Cal no oblidar que la jornada pendent és contra el Reial Madrid en el Bernabeu.

El resultat a la Supercopa és un miratge. La tensió que envoltava cada enfrontament amb els blancs és el passat. L’evolució decadent del València CF ha provocat que es perda eixa màgia que encisava i cridava a l’aficionat a creure. Soc sincer, no esperava guanyar. Prou va ser l’empat perquè el partit continuara amb vida. Que la flama del ‘i si sí?’ no apagara tan ràpid. Abans, la ràbia s’apoderava de l’ànima amb una derrota contra el Madrid. Ara, és per a estar orgullosos per no caure tot just començar. Eixe és el problema. Que l’imaginari valencianista es conforme amb açò. Tot i que al rat penat li tallen les ales, mai oblidem que el València CF era el que feia por als rivals.