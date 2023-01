Un centrocampista que vale una temporada

Hace bien el Valencia buscando en el mercado un jugador de banda que ayude a los ‘Samus’, Kluivert, Fran Pérez o Lato (si se queda), pero la prioridad absoluta tiene que ser el centro del campo. Es ahí donde el club tiene que trabajar, invertir y por supuesto acertar. El Valencia no puede fallar en ese fichaje. Entre otras cosas, porque la temporada puede depender de ello. El equipo necesita un centrocampista que equilibre la medular y haga mejor a todos. Que libere y potencie el talento y la visión de André y Guillamón. El luso dio un paso adelante en Riad y Gattuso está obligado a recuperar la mejor versión de Hugo. El ‘6’ es un activo demasiado importante como para no aprovecharlo. Rino está dispuesto a ello. Ahora falta que el club le traiga lo que pide. Porque caer otra vez en los errores del pasado sería un drama. Como drama es tener que cruzar los dedos esta noche para que el Cádiz no gane al Elche. Quedarse a dos puntos del descenso daría miedo.