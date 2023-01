Fichar hay que fichar

Quedan 15 días de mercado y es prácticamente seguro que el Valencia CF se va a mover. Lim dio luz verde en la cumbre previa al Mundial, volvió a hacerlo antes de la Supercopa y no hay nada que haga que pensar que la persiana se baje sin fichajes. Otra cosa, sin embargo, es hasta qué punto sea verdad el mantra de «no fichar por fichar». Aunque Gattuso no está siendo Bordalás ni Javi Gracia, los imputs que llegan sobre el modus operandi del club en el mercado no son tan distintos. También el italiano trata de ir haciendo camino, igual que en verano, pero con eso de que el dinero no es suyo parece todo dicho. Lo que hace falta para reforzar la plantilla no es barato y de Rino empieza a desprenderse que donde dijo que eran necesarios dos jugadores al final se daría por satisfecho con solo uno. Y eso que con las lesiones de Castillejo y Nico en teoría serían cuatro. Sean los que sean, que sirvan y le sean de provecho.

Diferencias Buena parte de esos imputs que recuerdan al pasado han trascendido por lo que Gattuso declara entrelíneas en sus comparecencias. Y tienen que ver, antes incluso que por los jugadores que vayan a venir, por uno al que ni renuevan ni le dejan marcharse. El caso de Lato, con una propuesta muy firme del Olympiacos y el mejor valencianista en la Supercopa, define a las claras que el técnico y el club no terminan de remar en la misma dirección. Que la oferta al canterano sea una invitación para marcharse no hay por dónde cogerlo cuando de su rendimiento esta temporada no hay dudas y ha sido el propio míster quien ha roto una vez y otra vez lanzas por él. A Primera Pese a la injusticia con Iborra, el Levante volvió a llevarse una bola de partido contra el Granada de Paco López. La racha triunfal con Calleja contrasta con la depresión ya no de hace un año sino de unos meses atrás. Mucho tendrían que torcerse las cosas de aquí a final de temporada, aunque en Orriols son conscientes del error que supondría despegar los pies del suelo y dejarse llevar por la euforia. Paso a paso. Y los que están al mando de la planificación que no se duerman.