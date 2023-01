Un Valencia de Casio y Twingo

Vaya semanita estamos pasando con la canción de Shakira y Bizarrap. No hay video de Tik tok, post de Instagram o tweet que no haga referencia a esa canción y, como buen periodista que se sube al carro que soy, mi artículo no iba a ser menos. Una canción que la colombiana dedica a Piqué pero que si hablamos de cambiar Ferraris por Twingos, aquí en Valencia de eso sabemos mucho. Porque aquí hay beef para todos.

La canción habla de cómo la engañaron, dejaron un marrón y, además, se pitorrearon. Cómo cambió un «Ferrari por un Twingo» o un «Rolex por un Casio». Es que, si lo pensamos bien, aquí en València pasó algo así. Cuando llegó Peter Lim pensábamos que íbamos a ir en Ferrari y con Rolex al estilo del PSG, Manchester City con los mejores jugadores del mundo…pero no. No fue así. Y, bueno, aunque los puso -cosa que no ha hecho ningún otro hasta la fecha a ese nivel-, pasó como en la canción cuando habla de «ir mucho al gimnasio y ejercitar poco el cerebro». Que mucho mirar la pela y cuadrar números pero de gestión deportiva la cosa ha ido de manera muy irregular.

Y fijaos que ha llegado un punto en que en el mercado de fichajes ya nos hemos acostumbrado a este sufrimiento hasta el punto de que no queremos un Rolex de alta gama y exclusivo porque sabemos que no nos lo van a traer. Somos conocedores de que el Valencia CF no va a ir a por el jugador de moda, la promesa incipiente de turno del fútbol internacional o el jugador español más en forma de LaLiga. No. Ahora casi que nos conformamos ya con un Casio pero, eso sí, que sea de los buenos.

Sí, de esos negros con pantalla digital y cronómetro, que te duraban toda la vida, que daban la hora de manera correcta y que tenían luz apretando uno de los dos botoncitos que tenían al lado. O, lo que es lo mismo, un fichaje que llegue a tiempo en el mercado y sea cumplidor, que mantenga una regularidad y, encima, se sienta tan valencianista que se quede todo lo que sea necesario. Y si lleva calculadora ya sería la leche, que sería algo así como que en un momento determinado pudieras venderlo para cuadrar caja. No pedimos más.

Lo que sí sé es que no queremos relojes de imitación, de esos chinosos y plasticosos -como diría SpineCard- que parecen una cosa y luego son otra. De esos que engañan un tiempo pero luego te das cuenta que no funcionan bien. De los que llega un momento que no dan ni la hora. Como los tres fichajes invernales de hace dos años que todavía no sabemos si eran diestros o zurdos de lo poco que participaron -entre muchas otras cosas-.También nos vale el Twingo, porque de Ferraris ni por asomo podemos hablar a estas alturas. No queremos ya ir rápido y a toda leche -ojalá-, ahora solo pretendemos llegar al sitio en el que tenemos que estar. Viajar rápidamente a Europa sería la bomba pero casi que lo único que queremos a estas alturas es llegar a ella. Tarde, lentos y sin espacio casi para nada pero - al menos- llegar. Cosa que no ha podido ser en las últimas temporadas.

«A ti te quedé grande, por eso estás con otra igualita que tú…» Que el Valencia CF se le quedó grande a Meriton es otra de las grandes verdades que nos queda en todo este tiempo y que Shakira también sabe. No es lo que esperábamos, ellos quizás tampoco se esperaban que gestionar un club fuera tan exigente, pero esto es fútbol y claramente hay que reaccionar antes de que todo esto nos sal-pique.