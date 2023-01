La Copa del Rey como esperanza

La Copa del Rey y el mercado de fichajes de invierno marcaron la decimoctava edición de A Balón Parado en Levante TV, un programa en el que, en esta ocasión, participaron los redactores del periódico Superdeporte Rafa Jarque, Pau Pardo y Manel Juan.

La competición del KO se convierte en la gran esperanza del valencianismo, en una temporada en la que el club de Mestalla no acaba de arrancar en LaLiga. Una victoria mañana, en El Molinón, colocaría al Valencia CF entre los ocho mejores equipos del torneo. Y más cerca de un título, evidentemente. La duda está en saber si este Valencia, de dos caras, será capaz de trasladar el espíritu de la Supercopa a la Copa, primero, y a LaLiga, después. Es cierto que los hombres de Gennaro Gattuso rindieron a un gran nivel en Arabia, es cierto que anularon a un todopoderoso Real Madrid, al que tuvieron contra las cuerdas en un escenario hostil, pero también es cierto que este mismo equipo ha caído, en partidos desastrosos, contra rivales de menor entidad como, por ejemplo, el Cádiz. Y eso, claro está, no puede volver a ocurrir. Hay que seguir, por tanto, con la actitud competitiva y con la mentalidad ganadora mostrada en la Supercopa, para que lo visto en Arabia Saudí no quede en un mero espejismo. Ese, al menos, fue el sentir general de los contertulios de A Balón Parado. «La Supercopa tiene que servir como punto de inflexión», comentó Rafa Jarque, al tiempo que añadió: «Si se consigue trasladar ese nivel de actitud y de intensidad, el equipo seguirá pasando rondas en la Copa y empezará a escalar posiciones en la Liga». En la misma línea se manifestó Pau Pardo: «La Copa es una muy buena oportunidad para recuperar la ilusión. Seria un buen primer paso para recuperar el estado anímico en LaLiga». Lo cierto es que este Valencia CF no puede permitirse el lujo de quedar eliminado en los octavos de final, ante un Real Sporting de Gijón que no levanta cabeza en Segunda y que acaba de destituir a su entrenador Abelardo Fernández. Al menos, así lo consideró Manel Juan: «El Valencia tiene que ir a por el partido desde el primer minuto. Si se pone a especular con el Sporting se le puede complicar mucho la eliminatoria».

La encuesta de la semana, en esta ocasión, puso el foco en el mercado de fichajes de invierno. Para el 52,9% de los participantes, el centrocampista uruguayo Nahitan Nández tendría que ser el principal objetivo del club de Mestalla, por delante de otros nombres que están en la órbita valencianista, como, por ejemplo, el sevillista Adnan Januzaj (0%) o el jugador del Tottenham Hotspur, Bryan Gil (47,1%). «Lo ideal sería que pudieran venir los tres, pero eso no es posible. La parcela que hay que reforzar es el centro del campo. En ese sentido, Nahitan Nández debería ser la opción prioritaria para el Valencia», argumentó Jarque.

También se puso sobre la mesa la situación del valenciano Toni Lato. El futuro del lateral izquierdo de la Pobla de Vallbona continúa en el aire. A pesar de ello, su buena actuación en la Supercopa ha despertado el interés de clubes europeos como el Olympiacos griego. «Yo lo renovaría», señaló Manel Juan, mientras añadía: «Es un jugador que ha demostrado su compromiso, su polivalencia y sus ganas de estar en el Valencia. Ahora, ante las lesiones, no puedes desprenderte de él».

El acuerdo de renovación del central del Valencia CF, Diakhaby, fue otro de los asuntos que se trataron en A Balón Parado. «A día de hoy, no hay ningún jugador en el mercado que pueda darle al Valencia el rendimiento de Diakhaby. Creo que el Valencia acierta renovando al defensor francés», sentenció Pau Pardo.

Rodillo granota

Mientras el Levante UD se está convirtiendo en el rodillo de Segunda, en la gran apisonadora de la división de plata. Lo de este equipo es admirable. Se agotan los adjetivos calificativos para definir la trayectoria de un conjunto que lleva 14 partidos consecutivos sin perder en LaLiga (17, con los de la Copa). La victoria del pasado fin de semana, 3-1, contra un rival directo, como el Granada, deja muy claro que este equipo va directo a Primera. Imparable. Da igual quién juegue y el sistema con el que se juegue. Se lo creen. Y ganan. Así de fácil. Ahora toca cambiar el chip. Vuelve la Copa del Rey. Y lo hace en forma de octavos de final. El rival no es fácil, el Atlético. Pero soñar es gratis. Y puestos a soñar, mejor soñar en grande. «Pasará a cuartos el Valencia y pasará a cuartos el Levante». Sentencia de Rafa Jarque. Punto y final. La cita, el miércoles, a las 21:00h, en el Ciutat de València.