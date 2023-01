Un ‘plan renove’ casi perfecto

Gattuso se mojó en su primer viaje de la temporada a Singapur allá por el mes de octubre. El técnico le pidió cara a cara a Peter Lim que renovara a todos sus jugadores que finalizaban contrato en 2023. Su argumento fue que el equipo necesita «consolidar un bloque» y no abusar del mercado en cada ventana de fichajes con una lista interminable de altas y bajas. «A todos nos gustaría que fuéramos un bloque con continuidad», reforzaba esa idea el capitán Gayà en Arabia lamentando la presencia de solo tres supervivientes de la Supercopa de España en 2020. Cuatro meses después de aquella reunión, el Valencia ha renovado a Gayà, Guillamón, Mamardashvili, Jaume y Diakhaby. La del francés ha sido la última. Y la más difícil. Su continuidad es un éxito. Porque Mouctar tenía pensado salir y sobre todo porque el Valencia tristemente no puede acceder a un central mejor que él. ¿Cuánto valdría ‘Diakha’? ¿Diez millones? ¿Quince? Pues eso, imposible económicamente. El ‘plan renove’ ha sido casi perfecto. Y digo casi por Lato. Toni merece una oferta mejor. Y si no, una carta de libertad para fichar por un equipo (Olympiacos) que de verdad lo valore. Ver que tu club ha hecho un esfuerzo por todos tus compañeros menos por ti es muy difícil de digerir. Imposible si sientes el Valencia como él. Corona tiene dos semanas para arreglarlo. O no.