No podía escaparse

Había que renovar a Diakhaby y se ha hecho. Bien porque es lo que tocaba. Otra cosa son las dudas que genera el precio. Diakha, por el que en 2019 se rechazaron 40 millones de euros y al que después prácticamente ya no quiso nadie, es un central válido tanto por edad como por prestaciones. Pero haberlo subido al segundo escalón salarial de la plantilla con tal de que no se escape no deja de ser algo que chirría. Nunca ha llegado a romper y tampoco es que exista convencimiento en que vaya a hacerlo. Sin embargo, hay que reconocer que no habría tenido ningún sentido perder el control deportivo y económico por un activo que de año y medio a esta parte se ha dejado de depreciar y al que no es sencillo mejorar en el mercado siendo el actual Valencia. Así que al final la inversión hay que darla por buena. Tampoco tiene sentido, eso sí y salvando las distancias, que para Mouctar tanto y para Lato nada. Tal y como están las cosas, y con lo que cuesta que Meriton cierre fichajes, las renovaciones que ha ido aconsejando Gattuso deberían ser del todo innegociables. Y la del canterano, aunque al entrenador no le hagan caso en todo, desde luego que lo es. A la espera del mediocentro y el extremo, enero continúa consumiendo días sin que haya novedades en el frente. Sea cuando sea, los refuerzos van a llegar tarde. De momento este miércoles es el partido de Copa y cuando vuelva LaLiga dará vértigo mirar la clasificación. Cerrar operaciones es urgente. Porque el brote verde de la Supercopa está bien para tratar de ser optimistas y levantar la moral. Pero no para engañarse. Sin fichajes, ¡peligro!.

¿Guedes? Se fue demostrando poco aprecio y, aunque solo sea un rumor después de que Lopetegui lo haya hecho de menos, sorprende que ahora haya quien le abriese las puertas de par en par y sin inmutarse. A pesar de los pesares, y aunque no era el Wolverhampton el club superior al que siempre se refería en Instagram su padre, fuera del Valencia también hace frío. Motivo de más para poner en valor a todos los jugadores de la casa para los que Mestalla es su gran prioridad.