Gattuso, sin trampas ni cartón

Gattuso puso las cosas en su sitio en clave mercado. Qué sano es escucharlo. Y qué transparentes son siempre sus palabras. Ayer no dio puntada sin hilo. Dijo mucho. Seguramente más de lo que a varios altos cargos del club les hubiese gustado. Dijo que ninguno de los «cien» nombres que ha propuesto han llegado a buen puerto. Que no hay dinero. Que ya están llegando tarde al mercado. Que no quiere medianías. Que mejor no traer a Januzaj cuando Solís decía públicamente un día antes que era «un buen jugador». Que el club se equivoca con Toni Lato. Que mejor dedicar su energía al equipo. Y lo mejor. A la pregunta de si está decepcionado con el club en materia de fichajes respondió que... ¡Su equipo jugó bien contra el Real Madrid! Queda todo dicho. La fotografía que hizo el italiano del Valencia en rueda de prensa se acerca como la de nadie del club a la realidad. Tal cual. Son las consecuencias de ir al mercado sin dinero. Lim, Layhoon y Corona tienen dos semanas para arreglarlo.