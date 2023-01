Un poco de liga para calmar la ansiedad

Qué ganas tengo de ver los focos de Mestalla encendidos y al Valencia volviendo a ganar un partido de Liga. Las más de dos semanas que han pasado desde la dura derrota contra el Cádiz se me han hecho eternas. No por falta de fútbol, ya que el equipo ha jugado dos veces y creo que ha recuperado el tono anímico, sino por ver a otros conjuntos sumando mientras el casillero valencianista permanecía parado. Por suerte mañana regresa la competición liguera y con ella la oportunidad de firmar un punto de inflexión que permita al pueblo de Mestalla volver a estar pendiente de lo que hacen los rivales de la parte media-alta en lugar de mirar de reojo cómo está la lucha por eludir el descenso. Es un partido absolutamente crucial, de los que permiten a los equipos cimentar su remontada o los condenan a meterse en una lucha que no les pertenece, pero de las que se hace muy complicado salir. Y más con un equipo tan joven. Solo vale ganar.