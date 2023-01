El sueño de otra final de Copa

La Copa del Rey y su eliminatoria de cuartos de final se convierten, desde hoy, en el gran sueño del valencianismo. La parroquia blanquinegra es consciente de la importancia de un partido, contra el Athletic Club de Bilbao, que puede marcar el devenir de un Valencia CF renqueante en la Liga pero que esta temporada le ha tomado el pulso a su competición favorita. La victoria ante La Nucía, primero, y ante el Real Club Sporting de Gijón, después, son un rayo de optimismo y una bocanada de ilusión.

Con este marco de fondo empezó, ayer, la decimonovena edición de A Balón Parado en Levante TV, un programa en el que, en esta ocasión, participaron Rafa Esteve, Manel Juan y Pablo Martínez, redactores del periódico Superdeporte.

«La Copa es un torneo que excita al valencianismo», apuntó Rafa Esteve al tiempo que añadió: «El Valencia CF tiene ante sí una gran oportunidad para volver a estar en una final de Copa».

Manel Juan fue un poco más allá: «El partido del jueves es de vital importancia. Las opciones del Valencia para entrar en Europa pasan por la Copa». Pablo Martínez, por su parte, hizo referencia a la importancia de jugar, en casa, una eliminatoria a partido único: «La Copa es una competición que se gana en el campo, evidentemente, pero también en los sorteos. Te ha tocado uno de los equipos menos buenos, porque buenos son todos y sobre todo te ha tocado en Mestalla, lo más importante».

Y es que Mestalla decide. El coliseo valencianista se vestirá de gala, el próximo jueves, para recibir a un equipo vasco que no pasa por su mejor momento. Pese a ello, no hay que confiarse. Lo dijo Manel Juan: «Será un partido muy duro. El Athletic no viene en muy buena dinámica de juego y de resultados, pero es el Athletic. No hay que olvidar que es un equipo históricamente copero, como el Valencia CF».

Rafa Esteve, en cambio, se mostró más optimista: «Creo que es un buen momento para recibir a un Athletic Club de Bilbao, que ha presumido, esta temporada, de estar en Champions, pero que el parón por el Mundial le ha venido muy mal. Es un buen momento para meterle mano a un equipo que, en condiciones normales, sería más temido».

Ahora bien, los tres contertulios de A Balón Parado dejaron muy claro que un título, como la Copa, puede salvar una temporada. El Valencia CF lo tiene en su mano. Está cerca. Muy cerca. A un solo partido de volver a jugar unas semifinales.

El Levante UD, por su parte, no vence, pero convence. Este equipo es tercero en Segunda, pero huele a Primera. Incluso empatando. Los de Javi Calleja saben sufrir. Y no tiran la toalla. Lo demostraron el pasado fin de semana en Butarque. Contra el Leganés. El conjunto de Orriols no jugó bien, cierto, pero empató. Mostró espíritu de campeón y sumó un punto.

En el 93’. «Al final -señaló Esteve- hay que quedarse con el aspecto positivo: el Levante sigue sin perder. Tengo la sensación de que este equipo tiene que estar muy mal para que termine perdiendo. Está claro que el Levante no es perfecto. También tiene sus días malos. Pero, pese a ello, es capaz de empujar, de tirar de orgullo y de fe para terminar sacando un punto». Ese punto agranda su racha de imbatibilidad. Y es que ya son 15 partidos seguidos sin perder en LaLigaSmartbank.