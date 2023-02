El Valencia está en las peores manos posibles: cuatro síes al 11-F

Que Lim está «comprometido». Que Gattuso se fue por «sensibilidades». Que trabajamos con una «estructura». Que la plantilla tiene «nivel suficiente». Que se «intentó» la renovación de Lato. Que «perdieron» a Soler y Guedes. Que los pagarés son algo «habitual». Que el estadio va a ser «vanguardista». ¿Que «amamos» al club? Y así, hora y media. La rueda de prensa de Meriton solo explicó una cosa. Que el Valencia está en las peores manos posibles.

Fue una comparecencia con muchas contestaciones, pero sin ninguna respuesta. Ni siquiera están ya en disposición de vender humo. El discurso de Layhoon y Corona fue tan vacío como vacío se ha quedado el club por dentro sin Gattuso. Sin el italiano no hay proyecto. Ni un rumbo. Ni nada que se le parezca. Solo el abismo. Voro y los jugadores están solos ante el peligro.

La propiedad debería saber que dentro del vestuario también se hacen las mismas preguntas que los aficionados. ¿Por qué no cuidaron a Gattuso? ¿Por qué no ha venido otro entrenador? ¿Por qué no han reforzado el equipo como todos los rivales directos de LaLiga? ¿Por qué no podemos ni cobrar?No quisieron responder. O no supieron. Lo único que quedó un poco más claro ayer (por si a alguno tenía dudas) es que el enemigo está en casa. El ‘aperturismo’ no le sienta bien a Meriton. Cuatro síes al 11-F.