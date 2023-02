Paulista decidió borrarse de los 20 minutos finales y del partido de Girona. Entendería que un ‘jovencito’ pudiera caer en la trampa de un Vinicius siempre provocativo, pero que lo hiciera Paulista no es otra cosa que confirmar que el brasileño no está y, salvo milagro, ni se le espera. Si yo hubiera sido uno de sus compañeros que se quedó peleando 20 minutos con uno menos habría estado pensando en Gabriel en cada cobertura. Y si yo fuera Voro me quitaría la duda que podía tener cuando había decidido sacarle de inicio en el Bernabéu. Si con Gattuso había quedado claro que era el cuarto central, con Voro tuvo una oportunidad y la desaprovechó. Y la gestión de vestuario debe dejar las cosas claras. Paulista ha faltado varios códigos con esa patada al futbolista brasileño. No tanto por lo que le hizo a Vinicius, sino porque en un momento donde nadie debe bajarse del barco, él fue el primero en equivocar ‘enfado’ con egoísmo. Y no es la primera vez.