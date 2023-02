Protestar contra Meriton no perjudica al equipo

La situación deportiva del equipo no debe disuadir al valencianismo de salir a la calle y pedir a Peter Lim que se marche. Todo lo contrario. Lo primero de todo es que hay que tener claro que Layhoon no pierde balones, dirigir hacia el palco el descontento de la afición no tiene efectos sobre los jugadores. Lo segundo es que, bajo mi punto de vista, entrar al campo en el minuto 19 y animar hasta reventar los más de 70 minutos restantes no solo no tendrá efectos sobre el resultado, sino que demostrarle a los jugadores que la afición está dispuesta a todo por defender la dignidad y la historia de su club puede tener más efectos positivos que negativos.

Es un mensaje claro y contundente para recordarles por quién están luchando en el terreno de juego. A partir de aquí, sí me gustaría recordar lo importante que es arropar al equipo las 19 jornadas que quedan, porque en sus botas está el futuro inmediato del Valencia CF. Protestar y animar es compatible.