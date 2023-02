Qué duro es pasarse todo el sábado pendiente de los partidos de los equipos de abajo. Qué rabia da ver como todos se han reforzado en el mercado de invierno y muchos dan sensación de estar vivos. Ganó el Elche por primera vez en la temporada. Arañó un punto el Getafe en el Metropolitano. Ganó el Celta en el Villamarín. Y lo peor. Los tres con refuerzos en el campo.

Qué triste es llegar al domingo teniéndole miedo a Montilivi y al Girona. Es la obra de Meriton. Peter Lim ha empequeñecido tanto al Valencia que el club respira un complejo de inferioridad indigno para una entidad centenaria como esta. Ayer no fue un día fácil. Los rivales directos aprietan, la clasificación asusta y la permanencia se pone peligrosamente cara. Cada jornada más. Lo único bueno del sábado fue ver a Vicente Rodríguez viajar con la expedición. Ver al ‘xiquet’ de Benicalap bajando del avión del equipo me recordó que algún día, no hace mucho, fuimos grandes. Pese a la gestión de Lim. Pese a no tener entrenador al uso. Pese a la falta de fichajes. Somos el Valencia. Hay que ganar.