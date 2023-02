Meriton, Larin tiene un mensaje desde Pucela

«Es difícil mejorar la plantilla». Con calma, paciencia y sin prisas. Toca repetir la frase. «Es difícil mejorar la plantilla». Esa frase no la ha soltado el director deportivo del City. Tampoco el del Paris Saint Germain. Ni el del Bayern Múnich. La dijo Corona hace tan solo unos días en una rueda de prensa que pinta histórica. Mientras había equipos que sí trabajaban en mejorar sus onces o al menos en la profundidad de banquillo. Y el fútbol, como se ha dicho siempre, no es justo. Por eso el Valladolid podrá descender a final de temporada habiendo hecho un esfuerzo en invierno. Es lo de menos. El tema está en tratar de poner solución a los problemas. Y Meriton ni lo ha puesto ni parece querer ponerlo. Ha dejado a Voro a manos de una plantilla que está bloqueada, que no sabe qué hacer y que afronta los partidos con una tensión excesivamente baja. Mientras, Peter Lim en casa, seguramente preocupado por muchas otras cosas y no por el Valencia.