Cuesta abajo y sin frenos

Así va el Valencia CF en la presente temporada. Al menos, de momento. La llegada de Salvador González ‘Voro’, al banquillo blanquinegro, no ha servido para frenar la caída en picado de un equipo que todavía no sabe lo que es ganar, en la liga, en este 2023. El técnico de l´Alcúdia no ha entrado con buen pie en un vestuario que continua a la deriva, pero con un rumbo fijo: Segunda División. A no ser que alguien lo remedie, claro. Dos partidos, dos derrotas, le han bastado para plantarse: “Yo no puedo hacer más”. Lo dijo en Girona. Sobrepasado, superado y desbordado. SOS. Voro pidió ayuda para revertir una situación que no ha elegido. Tampoco la ha provocado. La imagen del equipo no mejora. El nerviosismo y los fantasmas del descenso se han instalado, definitivamente, en el seno de un grupo que, a día de hoy, es incapaz de sumar un punto. Bloqueo anímico y mental. La primera vuelta del campeonato ha sido una de las peores de los últimos 35 años. Y la segunda, camino lleva. Solo cinco victorias en veinte partidos. Un punto de 18 posibles. El gigante georgiano, Mamardashvili, el mejor del equipo. Sintomático. Ni 4-3-3 ni 4-4-2. Nada de nada. No hay sistema que valga. El equipo no reacciona. La crisis de juego y de resultados no tiene fin. Cuando parece que este Valencia toca fondo... una nueva derrota y a un punto del descenso. Alarma roja. El valencianismo quiere soluciones. Y, pese a que no es mal entrenador, ‘Voro’, a día de hoy, no las tiene. El técnico cree en el equipo, pero el equipo no cree en sus posibilidades.

Con este marco de fondo empezó, ayer, la vigesimoprimera edición de A Balón Parado en Levante TV. El contundente resultado de la encuesta de la semana sirvió para abrir una tertulia, que, en esta ocasión, contó con la participación de los redactores de Superdeporte, Pau Pardo, Manel Juan y Rafa Esteve. El 87% de los participantes consideró que el Valencia CF tiene que fichar un entrenador para afrontar la recta final de la temporada. Los contertulios, también. “Hace falta un técnico que sepa salir de este tipo de situaciones”, comentó Manel Juan. “Voro está realizando un acto de responsabilidad. Quien actúa con total irresponsabilidad es el club de Mestalla, porque está quemando una figura icónica del valencianismo, como es Voro”, añadió Pau Pardo. “El Valencia tiene que fichar un entrenador cuanto antes. No porque “Voro” no sea capaz de darle la vuelta a la situación, sino porque el contexto es totalmente insostenible. Tiene que se un entrenador valiente, que coja el toro por los cuernos y que no tenga miedo ante este tipo de circunstancias”, sentenció Rafa Esteve. Se fiche un nuevo técnico, o no, queda mucha liga. 18 partidos para ser exactos. El próximo encuentro, contra el Athletic Club de Bilbao, en Mestalla, estará precedido de un acto de protesta. Lo ha convocado Libertad VCF. Sábado, 11 de febrero, a las 20:00h, en la Avenida de Suecia. “Es importante que el mundo sepa que el Valencia está mal gestionado”, apuntó Manel Juan. En la misma línea se manifestó Pau Pardo: “Es perfectamente compatible que la afición apoye a su equipo y que muestre su rechazo a la propiedad del club”. Mientras, el Levante UD de Javi Calleja continua agrandando su leyenda en la Segunda División del fútbol español. La victoria del pasado fin de semana, contra el FC Cartagena, encumbró a los de Orriols a los puestos de ascenso directo. Por primera vez en la temporada. “Es una victoria de muchísimo prestigio -señaló Rafa Esteve. Una victoria que confirma el grandísimo trabajo que está haciendo Javi Calleja. Son 17 partidos sin perder. Ni Barça ni Madrid han conseguido una estadística así”. Y es que este equipo no falla. Juegue quien juegue. Y donde juegue. La próxima cita será el sábado. En el Ciutat de València. El rival, en esta ocasión, el FC Andorra.