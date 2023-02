Meses después nada ha cambiado

El valencianismo salió a las calles hace menos de un año, en esa última jornada, en casa, contra el Celta de Vigo pidiendo un cambio y Meriton no ha aprendido de los errores. Bordalás se marchó, también Anil Murthy y Joey Lim, y un mercado de fichajes después, el equipo está cerca del descenso -concretamente a un punto- y el aficionado no encuentra respuestas por parte de Meriton. De hecho, la última puesta en escena genera más un enfado que cierta tranquilidad por haber detectado cómo solucionar los errores. El Covid, el Mundial o la mala fortuna fueron algunas de las excusas y la frase «es difícil mejorar la plantilla» aún persigue a Corona. Mientras, Voro se come el marrón y el futuro, sin entrenador en el banquillo, parece ser todavía más crítico teniendo en cuenta el calendario más inmediato. Por eso, juzgar a la afición por querer protestar y no entrar en los primeros 19 minutos es un chiste. De hecho, demasiada paciencia ha tenido el valencianismo.