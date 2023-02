No espero ninguna decisión buena de Lim

El Valencia pierde opciones de salvarse cada día que pasa y Meriton no es capaz de firmar un cuerpo técnico contrastado para afrontar la segunda vuelta de LaLiga. Voro no es el problema, ni mucho menos, pero tampoco es la solución. Lo peor es que Peter Lim es quien debe elegir el nuevo entrenador y eso, además de lento, es sinónimo de peligro. De mucho riesgo. Así ha quedado demostrado desde que se convirtió en máximo accionista en 2014. Es más probable que falle que acierte. Aquí ha traído entrenadores que saben mucho menos de fútbol y de vestuarios que Voro. O lo que es peor, aquí ha traído hasta entrenadores que no eran entrenadores. Lim está frente a la decisión más importante de su etapa en el Valencia. El margen de error ya no existe. Una mala decisión podría ser la condena final a un proyecto, por llamarlo de alguna manera, que muere con el paso de los días y las derrotas. La única decisión buena que puede tomar Lim es vender y marcharse.