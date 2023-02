El Athletic fue la ‘última sonrisa’ de la afición

La 2021/22 fue dura. No tan distinta a la actual y honestamente con los mismos altos y bajos. Aunque los bajos de la actual son aún peores. Por fechas son prácticamente similares. Al fin y al cabo el KO el 31 de diciembre y el de la temporada pasada en idéntico día fueron el primer escalón en el que tropezó tanto Bordalás como Gattuso.

A partir de ahí un enero para el olvido pero con distinta actitud. El primero más beligerante y mostrando la realidad de un mercado de fichajes en el que la exigencia del club -de inicio- fue pobre. El italiano sin embargo no ha tenido ni tan siquiera un ‘Bryan’ con el que frotarse las manos. No llegó nadie. Y él se marchó para dejar claro que no se veía listo para cambiar el rumbo con una plantilla floja y sin variantes.

La única diferencia entre uno y otro curso llegó en Copa y ante el rival que este sábado tendrá el Valencia delante. Ese día sí que disfrutó el valencianismo en la Avenida Suecia. Todo lo contrario a lo que llegará en este 11F.