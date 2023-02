Cara a cara amb la mort

Una altra vegada davant la catàstrofe. Des que Meriton governa el València CF, l’aficionat pateix més que gaudeix. Aquells bàners on es vanagloriava de tres classificacions a la Champions League i una Copa del Rei, queden llunyans. La realitat és que vivim la mort del club. Cara a cara amb el descens. Voro torna a veure’s davant una situació d’urgència. El bomber que apaga les flames brotades des dels despatxos. Una figura que batega en blanc-i-negre, però que es crema a cada emergència a la qual acudeix sense dubtar.

«No puc fer més», paraules de Voro a Girona i estocada a l’ànima valencianista. Poc hi ha per a criticar-lo. És la Geperudeta per la qual resa Mestalla, però les plegaries no sempre donen resultats. Almenys, en l’era Lim. L’efecte Voro sol funcionar, però a la llarga, es dilueix i és normal. No és entrenador, és delegat amb el títol d’entrenador. «Si no guanye, vindrà altre tècnic», va afegir sobrepassat el de l’Alcúdia a Montilivi. Una declaració que denota la incomoditat d’algú que no vol travessar este calvari.

Una direcció esportiva seriosa no deixaria a l’atzar una dinàmica tan negativa. Inacció i desídia. El València CF necessita porteries a zero. Córrer al contraatac. És l’essència del club. Les traïcions a les arrels del ‘bast i coper’ no funcionen. Si Voro no es veu capacitat, a què espera Meriton per a buscar eixe perfil d’entrenador? Sonen Bordalás o Mendilibar, entre altres. Tècnics bregats en combatre incendis, que coneixen la Lliga i que afrontarien el repte sense atemorir-se. Espavila, Corona. Més aigua i menys fum.

Prou de paraules polítiques. El deute s’arrossega des que la ciutat es governava amb somnis megalòmans. Les pilotades urbanístiques han desembocat en la situació actual del València CF. Prou de paraules i mans saquejadores que assassinen entitats valencianes. La tasca dels polítics és ajudar a salvar el club i no utilitzar-lo. Tots a una. Els polítics es deuen al poble i el poble estarà el pròxim dissabte fora de Mestalla. Ací és on heu d’estar. Al costat d’un valencianisme abandonat. Ni fotos, ni imatges de campanya. Accions. Res a negociar amb Meriton. Pressió social i administrativa. La construcció de l’estadi no és la prioritat. No atorgar més poder per a Lim i eixa tasca és política. Provocar la venda de les accions i que el malson siga el passat. L’afició no pot fer més que mobilitzar-se amb el que es viurà de l’11 de febrer cap endavant. Que la indignació torne a traspassar fronteres i d’una vegada per totes s’adonen que no se’ls vol ací. Que no falte ningú. Valencianistes, units sempre serem més forts i guanyarem a la mort.

Per cert, l’ampliació de capital està oberta fins al 14 de febrer. Amb la reducció de capital del passat 12 de desembre, el valor nominatiu de les accions ha decaigut fins a un euro, quan en l’última ampliació de 2021 eren de sis euros. Una mostra més de l’hecatombe societària de Meriton. Seria un bon moment perquè els verdaders propietaris sumarem força accionarial, encara que siga mínima, i llevar-li una mica de poder a Lim amb només disset euros, setze de prima d’emissió. Una acció per cada 5,022429 de cada participació antiga. És l’hora.