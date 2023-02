El Valencia CF de aquí y el de allí

Mal asunto si Corona tiene que volver a Singapur. Mal para el Valencia, desde luego. Al regreso de su último viaje, coincidiendo con el final de un mercado desierto de fichajes, el ‘director técnico’ se encontró con la espantada de Gattuso. Y si en dos semanas lo reclaman de nuevo es porque Lim y Mendes no tienen las cosas claras, porque quieren colgarle el muerto o por todo un poco. De las anomalías que se dan en Mestalla, la de despachar con el dueño a 11.000 kilómetros sigue siendo una de las mayores. Un flaquísimo favor para los ejecutivos de aquí. El Valencia de Valencia hace lo que puede. Y cada vez es menos. Se nota especialmente en semanas como esta en las que no queda otra que verlas venir y cruzar los dedos. Mestalla es un polvorín y la mecha ha vuelto a encenderse después de un inicio de año catastrófico. No es la ausencia de fichajes, ni la de un entrenador, ni los malos resultados, ni la bronca del estadio, ni la amenaza del descenso. Es todo. Eso y mucho más. Una deriva que amenaza con llevarse por delante a un club por el que Lim hace tiempo que ni siente ni padece. Y que la sociedad valenciana no sabe cómo recuperar. Los nuevos aires de la vieja Layhoon no dan para más. Y lo que ahora se recoge es la cosecha de lo que se ha sembrado antes, durante y después de su llegada. Lim ha tenido mil oportunidades y las ha desperdiciado todas.