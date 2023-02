El futuro del Valencia CF está en juego

El día se va a hacer demasiado largo en Valencia. Tanto por el partido contra el Athletic como por ese duelo que también se disputará en la calle y que llenará la Avenida Suecia con puro valencianismo. La paciencia tiene un límite y los seguidores volverán a mostrar como hace menos de un año el enfado a una propiedad que tiene al Valencia CF en peligro tanto institucional como deportivo.

Esto no va solo de un mercado de fichajes en el que no se ha fichado. Tampoco de un cambio en el banquillo. Sino de una tendencia a no reconocer fallos y a ejercer una nula transparencia como el último ejemplo con Voro como víctima. Meriton salió y dijo ‘Voro seguirá hasta final de temporada’. Mientras se activaba la búsqueda de un técnico. Y así... durante años.