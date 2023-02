Meriton Holdings, ahí tienes tu obra

El descenso está ahí. Ya no aparece de fondo si no que está presente. Ha tocado la puerta y depende de cuánto empujen los jugadores y el cuerpo técnico -el actual y el que fichará Meriton aunque afirmó que no iba a fichar ninguno- a los que Peter Lim ha dejado solos mientras él está en su casa con calma. Sin mucho jaleo. Lejos quedan esos tiempo que venía a ver algún que otro partido. Ahora el Valencia ya no tiene a Anil mandando callar pero la situación es idéntica o peor. Tampoco está Joey Lim para pegarse unos bailes a costa de los aficionados en San Sebastián. Ahora Layhoon, con otro estilo, está presente pero la obra de Meriton Holdings es la que es. Un destrozo que crece a pasos agigantados. Me sigo negando a creer que el equipo bajará pero sí hay que tomarse muy en serio que el precipicio está cerca y el enfermo en la UCI. Y cuanto más se empine la rampa, la situación será peor. Solo queda una cosa más que decir: gracias por su lucha.