Miedo al vacío

El valencianismo puede hablar más alto pero no más claro. La repulsa hacia Lim es incontestable. Más aún cuando su obra está quedando tan a la vista. El Valencia ya ha tocado la zona de descenso, con todas las de la ley. Y la situación es agónica. No solo de ahora. Voro sigue sobrepasado, viendo «brotes verdes» y contando las horas. La ansiedad paralizante del equipo, incapaz de hincarle el diente a un partido, va a más. Y la Segunda empieza a presumirse como una condena segura si las cosas no cambian de manera urgente. Aunque la de este sábado fue la primera de la temporada, el máximo accionista ha conseguido con su gestión que las manifestaciones sean el pan nuestro de cada día. Está vaciando literalmente no Mestalla sino el Valencia CF, empequeñecido y tan menguante que hoy resulta del todo irreconocible. Una realidad que no ofrece ninguna discusión. Como también está superado el de la forma de protestar. Con la afición fuera el parcial fue de 1-0. Después, sin bajar cuanto apenas el volumen en la grada en contra de la propiedad, remontada.

Rotundo Unos entraron en el minuto 1 y otros lo hicieron a partir del 19. Pero todos protestaron. La unanimidad hacia lo que Meriton Holdings está haciendo con el club es absoluta. El seguimiento de cada una de las manifestaciones convocadas ha sido masivo. Esta vez no fue menos. Hasta el destino tenía guardada la muesca de que el Valencia viniese de dormir entre los tres últimos. Haber negado el peligro es una negligencia por la que se deberían de depurar responsabilidades. De arriba a abajo, por descontado, porque a estas alturas no hay ninguna duda respecto a quién es el auténtico culpable de esta situación. Autoridades y empresarios tienen que darse por enterados de la llamada de auxilio. Ojalá reaccionen antes de que sea tarde. El daño reputacional al máximo accionista con imágenes tan rotundas es importante pero no suficiente. Precipitar la venta requiere de más cosas. En especial, de que los que tengan soluciones, las saquen. A todos los niveles y sin mirar para otro lado. Y que el marcaje, con civismo, sea al hombre. Todo por el bien del Valencia.