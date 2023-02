11.000 kilómetros de bochorno

Ojalá Peter Lim acierte con la elección del nuevo entrenador y el Valencia mantenga la categoría, pero el club está condenado a sufrir mientras continúe esta gestión y este modelo con escala en Singapur digno de comedia mala. Es inviable. Ha quedado demostrado muchos años. Demasiados. No es normal que el Director Técnico (ni siquiera Director Deportivo) recorra 11.000 kilómetros por segunda vez en dos semanas para hablar con el dueño. No es normal que, con el equipo en puestos de descenso, no viaje la presidenta. No es normal que lo primero del viaje, antes que la reunión decisiva, sea una «cena de trabajo» con el dueño y su siempre desaparecido Consejo de Administración. No es normal que no se palpe sensación de urgencia en el club. No es normal que Peter no conozca a Vicente Moreno y a Rubén Baraja. Ni es normal que todo el trabajo del Valencia CF del València se pueda ir a la basura por otro capricho (esta vezmenos probable) del máximo accionista. Tampoco sería normal que Voro tuviera que sentarse en el banquillo en Getafe porque «no ha habido tiempo». Ni que haya gente del club que no se atreva a descartar su continuidad como alternativa. Lo normal es que un club que funciona así sufra o acabe en segunda. Gattuso se fue hace dos semanas. Dos semanas perdidas que van camino ya de tres. No es serio. Así es imposible.