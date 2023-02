El feudalismo y la tecnología

En un mundo hiperespecializado y gobernado por las nuevas tecnologías, el Valencia tiene un funcionamiento más propio del feudalismo y su estructura de señores y lacayos. El fichaje del entrenador y cómo se está fraguando no es más que otro reflejo de porque las cosas le van tan mal al club. Acertar con el relevo en el banquillo es imperativo, ya que con casi toda probabilidad sea la última bala para hacer que el equipo levante el vuelo y evite un dramático descenso a Segunda División. Hacerlo con la mayor celeridad posible también es clave, máxime si el próximo rival es su inmediato perseguidor en la tabla. Pero Peter Lim, ajeno a los tiempos y los códigos del fútbol, hace ir a Miguel Ángel Corona y Javier Solís a Singapur para tomar la decisión en lugar de reunirse con ellos de manera telemática para acelerar el proceso. No sé si es que Zoom o Skype le parecen complejos sistemas de cuerdas y poleas o es que el club le importa todavía menos de lo que creíamos.

Protestar de forma ‘original’

Cambiando de tercio, la manifestación del sábado fue un éxito rotundo, el valencianismo sacó músculo y fue contundente: no hay retorno, Lim debe marcharse de Mestalla. Las protestas no van a cesar -y espero que no lo hagan-, pero es momento de estrujarse la cabeza para seguir logrando el impacto mediático deseado. Repetir el formato de entrar en el minuto 19 todos los partidos acabará por quitarle el ‘valor noticia’, así que hay que poner a trabajar toda la creatividad para que el mensaje llegue a las ciudades en las que Lim se juega su prestigio y su dinero (como Londres o Nueva York). ¿Se acuerdan cuando Joan Laporta hizo campaña con una lona gigante en Madrid? Pues algo por el estilo, por dar alguna idea.